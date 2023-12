Airbus Helicopters remporte un contrat majeur en Allemagne pour son H145M

La Bundeswehr a tranché. L'Allemagne a signé un contrat avec Airbus Helicopters pour l'acquisition de jusqu'à 82 hélicoptères multirôles H145M (62 en commande ferme et 20 exemplaire en options) destinés à assurer des missions de combat et d'entraînement. Cette commande concerne la nouvelle version du H145M à cinq pales.



« Il s'agit de la plus grosse commande jamais passée pour le H145M et par conséquent la plus importante pour le système de gestion d'armes HForce » a annoncé l'hélicoptériste européen dans un communiqué. « Nous veillerons à ce que la Bundeswehr reçoive les hélicoptères conformément au calendrier de livraison très ambitieux qui prévoit les premières livraisons en 2024, moins d'un an après la signature du contrat » a assuré Bruno Even, le PDG d'Airbus Helicopters.



Plus précisément, 57 H145M sont destinés à l'armée allemande et 5 autres viendront rejoindre les forces spéciales de la Luftwaffe. Le contrat comprend également sept années de support et de services, garantissant une mise en service optimale. Tous devraient être produits à Donauworth (Bavière).



Airbus avait formé l'équipe « LUH SK - Team H145M » l'année dernière avec ses partenaires ecms Aviation Systems, Hensoldt Sensors, Hensoldt Avionics, Liebherr-Aerospace, Rohde & Schwarz, Safran Helicopter Engines et ZF Luftfahrttechnik en vue de pousser son H145M à cinq pales auprès de la Bundeswehr. Les forces armées allemandes connaissent déjà bien le H145M, avec 16 exemplaires utilisés par les forces spéciales (LUH SOF) et 8 hélicoptères H145 LUH SAR pour assurer des missions de recherche et de sauvetage.



Le nouveau rotor à cinq pales apporte une maintenance simplifiée tout en permettant d'augmenter la charge utile de 150 kg, soit 1,91 tonne. L'hélicoptère est motorisé par deux turbines Arriel 2E de Safran Helicopter Engines gérées par un FADEC (Full Authority Digital Engine Control). Il est équipé de la suite avionique numérique Helionix qui, outre une gestion innovante des données de vol, comprend un pilote automatique 4 axes haute performance, ce qui réduit considérablement la charge de travail du pilote lors des missions. Son empreinte acoustique particulièrement faible fait du H145M l'hélicoptère le plus silencieux de sa catégorie.



Pour rappel, la Bundeswehr dispose aussi de plus d'une cinquantaine d'hélicoptères de combat Tigre mais l'Allemagne ne participe pas au programme de modernisation Tigre Mark III lancé par la France et l'Espagne. Ce programme vise à prolonger son service opérationnel au-delà de 2050.