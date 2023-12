Safran consolide la place du Maroc dans sa stratégie mondiale

Lorsque le Maroc a décidé de développer son activité industrielle pour réduire la dépendance de son économie au secteur primaire, Safran a répondu présent. Le groupe a en effet été le premier industriel aéronautique à s'installer dans le pays en 1999, au travers d'un partenariat avec Royal Air Maroc dans la maintenance moteur, une activité implantée à Casablanca et devenue aujourd'hui Safran Aircraft Engine Services Morocco.



Depuis, Safran s'est développé, a fait venir ses fournisseurs, en a soutenu d'autres sur place et a fait des émules. « Le Maroc est un pays stratégique dans notre empreinte mondiale, au coeur de notre dispositif industriel depuis 25 ans », assure Olivier Andriès, son directeur général. Et l'histoire n'est pas près de s'arrêter. Capitalisant sur le succès de l'aventure jusqu'ici et ses besoins à venir, Safran a signé un nouvel accord-cadre avec l'Etat marocain pour soutenir l'écosystème industriel local.



Seules...