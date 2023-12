Airbus a livré 64 appareils à 40 clients en novembre, les commandes s'accumulent

Airbus a livré un total de 64 avions commerciaux auprès de 40 opérateurs et clients au cours du mois de novembre : 6 A350-900, 3 A330-900, 48 appareils de la famille A320neo et 7 A220-300.



Pour les 11 premiers mois de l'année, l'avionneur européen totalise désormais 623 livraisons auprès de 82 clients. Pour rappel, Airbus s'était fixé l'objectif d'atteindre les 720 livraisons cette année. Il devra donc atteindre les 97 livraisons en décembre pour atteindre son objectif.



Du côté des commandes, l'avionneur a fait le plein le mois dernier, porté notamment par le salon aéronautique de Dubaï. Airbus a en effet ajouté 61 nouveaux avions au carnet (en prenant en compte l'annulation des 46 A320neo d'ALAFCO), dont 15 Airbus A350-900 pour Emirates et 30 A220-300 pour Air Baltic. S'ajoutent aussi les 60 A320neo contractualisés par SMBC Aviation Capital mais aussi un nouvel A350-900 pour d'Air Mauritius et un A330-900 pour ALC.



À noter qu'Air India a décidé de remanier sa mégacommande de février dernier en transformant 14 A350-1000 en A350-900 et 70 A320neo en A321neo. Les besoins de la compagnie aérienne indienne portaient initialement sur 34 A350-1000 et 6 A350-900 ainsi que sur 140 A320neo et 70 A321neo.



Airbus totalise désormais 1 395 nouveaux appareils en commandes nettes depuis le début de l'année, le double de ce qu'il peut actuellement produire. Et l'année n'est pas encore finie...