Dassault Falcon 6X : le commencement d'une nouvelle histoire...

C'est une très bonne nouvelle pour les activités civiles de l'avionneur français Dassault Aviation. Son nouveau jet d'affaires biréacteur à fuselage large, le Falcon 6X, est entré en service le 30 novembre dernier auprès d'un client qui n'a pas été dévoilé.



Avec un premier vol en mars 2021, en pleine pandémie, et une double certification décrochée auprès de l'EASA (Agence européenne pour la sécurité aérienne) et de la FAA (Federal Aviation Administration) le 22 août, les choses n'ont clairement pas été des plus simples dans un contexte ou les régulateurs se montrent particulièrement tatillons depuis un certain temps.



Dassault Aviation mentionne d'ailleurs l'existence d'améliorations post-certification qui ont dû être appliquées et qui ont nécessité l'approbation de l'EASA. On peut aussi penser à toute la documentation client, à la formation et à la qualification des premiers pilotes externes sur la machine... Gulfstream, l'éternel concurrent de Dassault outre-Atlantique, souffre...