EasyJet va déployer la solution GlobalConnect de Collins Aerospace sur toute sa flotte Airbus pour rendre ses opérations plus efficientes

L'équipementier américain Collins Aerospace (groupe RTX) vient de remporter un contrat majeur en Europe avec easyJet qui va déployer la solution GlobalConnect pour optimiser l'ensemble de ses opérations et réduire de fait ses émissions. La compagnie low-cost européenne vient ainsi digitaliser davantage ses opérations alors que l'équipementier américain s'est lancé dans une stratégie visant à connecter l'ensemble de l'écosystème aéronautique pour rendre le transport aérien plus durable, plus prévisible et plus sûr.



La solution de connectivité de Collins Aerospace va ainsi être activée sur plus de 330 monocouloirs Airbus en utilisant le dispositif FOMAX (Flight Operations and Maintenance Exchanger) déjà présent sur sa flotte depuis 2018 pour améliorer la prévisibilité des opérations de la compagnie low-cost européenne. Les services GlobalConnect seront progressivement activés à partir de la fin de l'année. EasyJet deviendra ainsi le plus gros opérateur des monocouloirs de l'avionneur européen à utiliser GlobalConnect au monde.



Comme l'a rappelé Jane Ashton, directrice du développement durable chez easyJet, la compagnie low-cost s'est engagée depuis quelques années à réduire l'impact environnemental de ses vols, avec une feuille de route particulièrement précise baptisée « Net Zero Pathway » dévoilée l'année dernière, voire par le biais d'initiative comme celle menée récemment avec le motoriste Rolls-Royce sur un Pearl 700 fonctionnant à l'hydrogène. « La solution GlobalConnect de Collins est l'une des nombreuses initiatives que nous utiliserons pour améliorer l'efficacité opérationnelle de notre flotte et contribuer à réduire nos émissions » a-t-elle annoncé. Elle rappelle par exemple que la compagnie a récemment adopté la solution DPO (Descent Profile Optimisation) d'Airbus pour économiser jusqu'à 1% de carburant lors des phases de descente.



GlobalConnect permet de gérer plusieurs types de liaisons de données, y compris les anciennes liaisons SATCOM, ainsi que les nouvelles liaisons à protocole Internet telles que les liaisons haut débit satellitaires, le Wi-Fi et le réseau cellulaire. Il s'agit d'un nouveau canal de données sécurisé pour FOMAX. À l'intérieur de l'avion, la solution de Collins Aerospace est ainsi disponible pour les pilotes via une connexion Wi-Fi sécurisée qui pourra fournir des données actualisées pour le plan de vol, la météo (via les EFB)... et optimiser ainsi la conduite du vol. « GlobalConnect fournira une expérience plus robuste pour nos pilotes, avec l'accès à bord d'informations pertinentes depuis le sol pour faciliter la prise de décision et réduire la charge de travail » annonce David Buckley, Aircraft Performance & Flight Efficiencies Manager chez easyJet.



La solution de Collins Aerospace fournira aussi une aide précieuse au niveau de la surveillance de la flotte et de la maintenance, avec une collecte automatisée des données du vol. « GlobalConnect va automatiser des process que nous faisions auparavant manuellement » précise-t-il. Et elle sera même synonyme de réduction de masse grâce à la simplification de l'avionique des appareils, comme l'a souligné David Buckley. « Une fois que nous aurons rétrofité la flotte, nous pourrons retirer les QAR - Quick Access Recorder - ce qui permettra d'économiser jusqu'à 500 tonnes d'émissions carbone chaque année d'opération ».



« L'aviation connecte le monde, mais nous, chez Collins, nous visons à connecter l'aviation » annonce Jen Schopfer, Présidente de la branche Connected Aviation Solutions de Collins Aerospace. « Nous le faisons en proposant une pile complète de solutions digitales qui rendent possibles la connectivité et la collecte de données, mais qui rendent aussi ces données utilisables pour que nos clients puissent débloquer de la valeur et voir des bénéfices tangibles pour leurs opérations » ajoute-elle. « Nous envisageons une industrie où tous les participants - compagnies aériennes, aéroports, contrôle du trafic aérien, voire même les passagers - sont plus reliés entre eux pour améliorer l'expérience du voyage aérien dans son ensemble » a-t-elle expliqué.