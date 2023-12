Piloter un hélicoptère avec une tablette tactile, c'est désormais possible !

Petite révolution dans le monde des voilures tournantes. Airbus UpNext, la filiale du groupe aéronautique dédiée aux technologies disruptives a récemment fait voler un hélicoptère à l'aide d'une simple tablette tactile, une initiative qui préfigure ce qui sera peut-être la norme demain avec l'émergence des eVTOL comme le CityAirbus NextGen.



Baptisée Vertex, cette nouvelle interface homme-machine comprend un certain nombre de fonctions automatisées et d'interfaces simplifiées qui pourraient aussi venir enrichir la gamme d'Airbus Helicopters pour réduire la charge de travail des pilotes et venir ainsi encore améliorer la sécurité des vols.



Le projet Vertex est d'ailleurs le fruit d'une collaboration menée depuis 3 ans avec Airbus Helicopters, comme nous l'explique Alexandre Gierczynski, le directeur du démonstrateur Vertex. « Le premier objectif était de faire la démonstration d'un vol complètement automatisé avec un pilote à bord. Le second, dans l'intérêt des différentes divisions d'Airbus, était de monter...