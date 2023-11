Quelle vraie feuille de route pour les futurs avions régionaux ?

Le monde de l'aviation régionale semble encore chercher sa voie pour les prochaines décennies, alors qu'une multitude d'innovations technologiques pointent à l'horizon pour venir réduire la consommation en carburant des appareils, voire même pour supprimer totalement l'utilisation du traditionnel carburéacteur à terme. Il faut dire que certaines ruptures technologiques à l'étude dans le cadre de l'initiative Clean Aviation de l'Union européenne visent tout particulièrement le secteur du court-courrier.



Ce marché est, c'est l'évidence même, le plus adapté pour l'émergence de l'hybridation électrique à relativement court-terme (dans les 10 ans), avec à la clé des gains en consommation (et en émissions) pouvant largement dépasser les 20-25%.



Évidemment, de nombreuses start-up brouillent un peu les pistes en promettant des avions alimentés par des piles à combustible à hydrogène à relativement très brève échéance. Universal Hydrogen vise par exemple une certification en 2025-2026 pour ses ATR 72 et...