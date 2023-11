« L'aéronautique est une industrie très puissante qui rapporte beaucoup à la France », Yannick Assouad, DGA Avionique chez Thales

Dans la seconde partie de cet entretien, Yannick Assouad explique les effets vertueux que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut avoir sur l'empreinte carbone de l'aviation mais aussi des implications au niveau de la cybersécurité de son utilisation et du déploiement de la connectivité en général. Ce sujet de la cybersécurité est l'une des grandes spécialités de Thales, qui travaille à la mise à jour des protections des systèmes actuels tout en préparant leur intégration dans les systèmes des futures plateformes.



Invitée du Podcast de l'Aviation cette semaine, Yannick Assouad, directrice générale adjointe Avionique chez Thales et présidente du Comité de Pilotage du CORAC (Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile).Dans la seconde partie de cet entretien, Yannick Assouad explique les effets vertueux que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut avoir sur l'empreinte carbone de l'aviation mais aussi des implications au niveau de la cybersécurité de son utilisation et du déploiement de la connectivité en général. Ce sujet de la cybersécurité est l'une des grandes spécialités de Thales, qui travaille à la mise à jour des protections des systèmes actuels tout en préparant leur intégration dans les systèmes des futures plateformes.Elle livre également sa vision du cockpit du futur, qui devrait continuer d'être constitué d'une interface homme-machine mais évoluer vers une machine davantage force de proposition, surveillée par un pilote.Enfin, désireuse que le dénigrement de l'aviation s'arrête, elle plaide pour un plus grand soutien du secteur, qui fait de la France un pays au savoir-faire et à la puissance unique.