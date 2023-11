La FAA approuve le lancement des vols de certification du Boeing 737 MAX 10

La FAA débloque le 737-10. Dans une note interne consultée par plusieurs médias américains et britanniques, Boeing a annoncé que l'autorité américaine avait approuvé le lancement de la campagne de certification en vol de la plus longue version du 737 MAX en lui délivrant sa tant attendue TIA (Type inspection authorisation).



Jusqu'ici, les essais en vol réalisés par Boeing lui permettaient de recueillir des données à analyser en interne pour vérifier la navigabilité de l'appareil. Avec la TIA, les vols d'essais vont se poursuivre avec des pilotes de la FAA à bord. Seules les données récoltées lors de ces vols avec les agents de l'administration américaine serviront pour déterminer l'éventuelle délivrance du certificat de type.



Le 737-10 avait réalisé son premier vol le 18 juin 2021. Depuis, Boeing a indiqué qu'il avait passé près d'un millier d'heures dans les airs, en plus de 400 cycles. L'un des...