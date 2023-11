« L'intelligence artificielle va tout changer », Yannick Assouad, DGA Avionique chez Thales

Dans la première partie de cet entretien, Yannick Assouad explique ce que l'intelligence artificielle va changer dans les opérations aériennes, que ce soit au sol, avec le parcours passager en aéroport et surtout le contrôle aérien, ou en vol, avec un allègement de la charge de travail du pilote et une facilitation de l'analyse des données par les systèmes.



Invitée du Podcast de l'Aviation cette semaine, Yannick Assouad, directrice générale adjointe Avionique chez Thales et présidente du Comité de Pilotage du CORAC (Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile).Dans la première partie de cet entretien, Yannick Assouad explique ce que l'intelligence artificielle va changer dans les opérations aériennes, que ce soit au sol, avec le parcours passager en aéroport et surtout le contrôle aérien, ou en vol, avec un allègement de la charge de travail du pilote et une facilitation de l'analyse des données par les systèmes.Les avancées permises par les nouvelles technologies ne sont toutefois pas pour tout de suite, nécessitant d'une part la mise à niveau des systèmes des agences de contrôle aérien dans le monde et d'autre part une révision complète de l'architecture avion.Elle évoque par ailleurs les problématiques autour du sujet de l'avion sans pilote.