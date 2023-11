Dubai Airshow : Emirates s'engage pour 15 Airbus A350 et porte ses commandes à 110 long-courriers

Emirates n'avait pas tout à fait fini ses emplettes au salon aéronautique de Dubaï. La compagnie a annoncé le 16 novembre qu'elle avait conclu un nouvel accord avec Airbus, portant sur l'acquisition de quinze A350-900, d'une valeur estimée à 6 milliards de dollars.



Ce nouvel accord porte à 65 le nombre d'A350 attendus par la compagnie émiratie. Ils seront livrés à partir du mois d'août 2024 et jusqu'au début de 2028. Ils ont vocation à augmenter la flotte et seront utilisés à ouvrir de nouveaux marchés, y compris vers des destinations situées à jusqu'à 15 heures de vol de Dubaï.



A l'occasion de la signature, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, PDG de la compagnie et du groupe Emirates, a commenté : « Nous travaillerons en étroite collaboration avec Airbus et Rolls-Royce pour nous assurer que nos appareils offrent la meilleure efficacité opérationnelle et la meilleure expérience de vol possibles à nos clients. »



Il fait ainsi écho aux déclarations du président Tim Clark, qui avait en effet lancé un pavé dans la mare au début de la semaine, en déclarant qu'Emirates ne commanderait pas d'A350-1000 tant que le Trent XWB-97 de Rolls-Royce ne serait pas à la hauteur de ses attentes. Observant les opérations de ses concurrentes, il estime que les intervalles entre les visites de maintenance des moteurs sont trop rapprochés et que leur durabilité laisse à désirer lorsqu'ils opèrent dans des conditions difficiles (chaudes et sableuses) comme celles de la région du Golfe. Un problème reconnu par le motoriste et qui ne semble pas se poser avec le Trent XWB-84 de l'A350-900. Il plaide également une augmentation de la poussée maximale.



Le salon de Dubaï a été l'occasion pour Emirates de mettre à niveau ses commandes et ses futurs besoins. La compagnie a ouvert le salon en annonçant une commande majeure auprès de Boeing, portant notamment sur l'acquisition de 90 777X, dont 35 777-8, dont le groupe a jugé que la configuration avait été optimisée et qui se positionne face à l'A350-1000. Ainsi, depuis le 13 novembre, le groupe s'est engagé sur 110 gros-porteurs d'une valeur de 58 milliards de dollars, portant son carnet de commandes total à 310 appareils. « Les commandes d'Emirates cette semaine sont toutes soigneusement planifiées pour soutenir notre croissance future et la vision économique de Dubaï définie par le cheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum. L'expérience Emirates est souvent la première expérience de Dubaï pour les visiteurs - et nous voulons qu'elle soit la meilleure », conclut Ahmed bin Saeed Al Maktoum.