Dubai Airshow : Emirates signe une série de contrats avec Safran pour l'équipement de ses Boeing 777 et Airbus A350

Emirates continue de révéler sa série de contrats majeurs au salon aéronautique de Dubaï et c'est au tour de Safran d'en bénéficier. Plusieurs accords ont été conclus avec le groupe français, dont le plus important porte sur la production des fauteuils de cabine de ses futurs Boeing 777X et Airbus A350. Safran fournira également des systèmes de roues et de freins carbone, des services de réparation pour les trains d'atterrissage, des services de rétrofit et de maintenance. L'ensemble a une valeur estimée à 1,2 milliard de dollars.



L'essentiel du chiffre d'affaires lié à ces accords (un milliard de dollars) est lié à la fourniture des sièges de classe affaires, premium economy et économique de la nouvelle flotte long-courrier, ainsi que pour les 777-300ER actuellement en service. Ces contrats « posent de fait les bases d'une croissance continue pour Safran », se réjouit Olivier Andriès, directeur général de Safran.



« Safran est un partenaire clé pour notre compagnie, et nous travaillons en étroite collaboration pour réinventer et réaménager nos futures cabines, en leur conférant le plus haut niveau d'élégance et en leur apportant les technologies les plus avancées. Ces apports majeurs ont été des facteurs décisifs dans notre choix des sièges qui seront personnalisés en fonction de nos attentes », déclare quant à lui Tim Clark, le président d'Emirates.



Safran Cabin a également été chargé de fournir les systèmes de galleys pour les futurs A350 et 777X. Ils seront équipés d'inserts GEMini et des nouveaux inserts NUVO, qui doivent améliorer l'efficacité des opérations.



De son côté, Safran Landing Systems fournira des systèmes de roues et de freins carbone pour les A350. La division va également fournir des services de révision des trains d'atterrissage avant pour la flotte d'A380.



Safran Passenger Innovations pourvoira quant à lui son système RAVE AeroConnect pour 50 A350, 60 A380 et 50 777-9.



Enfin, Safran Aerosystems a remporté un contrat de services de dix ans, portant sur la maintenance et la réparation des systèmes de sécurité et de cabine des Boeing 777. Ces services seront assurés depuis les installations dubaïotes du groupe à proximité de l'aéroport international Al Maktoum.