Comment le réchauffement climatique affecte la sécurité aérienne

Turbulences plus fortes et plus nombreuses, courants en altitude plus rapides... Certains effets du réchauffement climatique sur l'aviation ont déjà été observés - et ont même donné lieu à la célébration de records de vitesse, notamment de traversée de l'Atlantique Nord. Mais l'EASA veut voir au-delà. L'Agence européenne de la sécurité aérienne a ainsi créé un groupe d'étude sur le sujet, le réseau européen sur l'impact du changement climatique sur l'aviation (EN-ICCA), qui comprend également des partenaires extérieurs au secteur de l'aviation. Il tient sa réunion de lancement les 9 et 10 novembre à Cologne.



Allant au-delà du travail de compilation des recherches scientifiques sur les risques météorologiques mené par le comité scientifique de l'EASA, cette initiative a pour objectif de mieux comprendre les effets du réchauffement climatique sur le transport aérien et de faciliter la circulation des connaissances entre toutes les parties prenantes, pour ensuite orienter les mesures...