Airbus réalise le premier vol de son démonstrateur eXtra Performance Wing

Le démonstrateur d'ailes de nouvelle génération, eXtra Performance Wing, d'Airbus UpNext a franchi une nouvelle étape. Il a réalisé son premier décollage de Toulouse le 6 novembre et poursuivi son évolution dans le ciel du sud de la France durant une heure et demie. Il a ainsi inauguré une campagne d'essais en vol qui permettra d'étudier de nouvelles fonctionnalités et technologies de voilure pour réduire la consommation de carburant des aéronefs. Un deuxième vol a eu lieu le 8 novembre.



Le démonstrateur est pour le moment à échelle réduite, basé sur le Citation VII de Cessna (soit une maquette à 1/3). Il doit permettre de valider les briques technologiques d'un concept de voilure ultrafine, légère mais plus longue et malgré tout apte à absorber de fortes turbulences. Airbus UpNext expliquait cet été que les premiers vols permettraient de tester des antennes et capteurs pour garantir la communication avec le...