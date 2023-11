Boeing et la NASA vers une meilleure compréhension des effets du SAF sur les traînées de condensation

Les carburants durables d'aviation (SAF) permettront de réduire les émissions de CO2 de l'aviation mais auront-ils également un effet bénéfique sur les traînées de condensation ? C'est à cette question qu'espèrent répondre Boeing et la NASA. L'avionneur et l'agence américains ont clôturé le 1er novembre une campagne d'essais en vol de trois semaines qui doit apporter les éléments nécessaires à une meilleure compréhension de l'impact environnemental de ces traînées de condensation mais surtout de l'impact de l'utilisation des SAF sur leur formation. Menés dans le cadre du programme ecoDemonstrator, les essais ont également impliqué United Airlines (qui doit recevoir le 737 MAX 10 utilisé), GE Aerospace (qui produit les moteurs LEAP de l'appareil) et le centre de recherche aéronautique allemand DLR.



Pour rappel, les essais ont consisté à faire voler un 737 MAX 10 au-dessus des Etats-Unis en alternant Jet-A et SAF dans les moteurs et en repassant exactement...