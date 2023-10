Boeing révise à la baisse ses prévisions de livraisons de 737 MAX

Boeing s'est résolu à réviser ses objectifs de livraisons de 737 MAX pour 2023. Lors de la présentation de ses résultats trimestriels, l'avionneur américain a indiqué qu'il comptait livrer entre 375 et 400 appareils sur l'année, au lieu des 400 à 450 prévus jusqu'à présent.



Il explique que cette révision est notamment due aux problèmes de qualité découverts par Spirit AeroSystems sur les cloisons de pressurisation arrière, dont il sous-traite la production, et dont certains modèles ont été livrés avec des trous de fixation non-conformes. Si le défaut ne pose pas de problème immédiat de sécurité pour les appareils et est assez rapide à corriger pour l'équipementier américain, mais les inspections et éventuels correctifs à apporter par Boeing sur les appareils déjà assemblés sont plus longs à mettre en oeuvre, ce qui a un impact sur les livraisons à court terme.



Autrement, les fournisseurs poursuivent leur montée en cadences et l'avionneur s'attend à pouvoir atteindre la cadence de production de 38 737 MAX par mois à la fin de l'année. L'accélération se poursuivra progressivement l'année prochaine, afin d'atteindre une cadence de 50 appareils par mois à l'horizon 2025-2026, comme déjà annoncé.



En parallèle, la production des 787 se déroule comme prévu. La cadence de cinq appareils par mois est en voie d'être atteinte et l'objectif de 70 à 80 livraisons cette année est maintenu.



Sur le troisième trimestre, Boeing indique ainsi avoir livré 70 737 (contre 88 en 2022) et dix-neuf 787 (contre neuf en 2022). L'augmentation des livraisons de Dreamliner lui a permis d'augmenter le chiffre d'affaires trimestriel de son activité Commercial Airplanes de 25 % par rapport à l'année dernière (à 7,87 milliards de dollars). Elle creuse toutefois légèrement ses pertes par rapport à l'année dernière (avec un résultat net négatif de 678 millions de dollars).



Boeing a également enregistré des commandes nettes pour 398 appareils, dont les très importantes commandes de Ryanair (pour 150 737 MAX 10), United Airlines (pour 50 Dreamliner) et Saudia (pour 39 Dreamliner).