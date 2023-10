Une livraison d'Airbus vraiment pas comme les autres

C'est un Airbus A321neo qui ressemble évidemment aux quelque 1170 autres déjà livrés, un type avion qui ne dispose toujours pas d'équivalent chez Boeing aujourd'hui et qui constitue maintenant l'essentiel du backlog de l'avionneur européen.



Mais cette récente livraison était en soi une véritable victoire pour Airbus, après tant d'années d'absence au sein de l'une des principales compagnies aériennes mondiales, à savoir United Airlines.



Car cette compagnie américaine, directe héritière de l'histoire de Boeing il y a près d'un siècle (comme le groupe UTC, désormais RTX d'ailleurs), n'avait pas réceptionné d'avions commerciaux neufs produits par Airbus depuis plus de 20 ans, à savoir en octobre 2002.



La fusion de United Airlines et de Continental Airlines en 2012 n'a clairement pas aidé, cette dernière ne se reposant que sur des avions Boeing et McDonnell Douglas depuis le retrait de ses A300 dix ans plus tôt. On se...