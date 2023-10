Le nouvel avion léger d'HondaJet a été baptisé Echelon

A l'occasion du salon de l'aviation d'affaires NBAA-BACE qui se déroule à Las Vegas, HondaJet a dévoilé une maquette et le nom de son nouvel avion d'affaires léger, le HondaJet Echelon. Ce nom se veut un symbole de l'engagement de la société en faveur de l'aviation d'affaires nouvelle génération et plus efficace.



Le concept d'Echelon avait été révélé dès 2021 : HondaJet voulait proposer un jet léger avec l'expérience d'un jet de taille intermédiaire. Il a par ailleurs été conçu de façon à être le premier avion léger à un pilote capable de traverser les Etats-Unis sans escale, ce qui permet à la fois de réduire les coûts d'exploitation et l'expérience client. Afin d'alléger la charge de travail du ou des pilotes et améliorer la sécurité, il a un recours accru à l'électrification et l'automatisation des systèmes. Par ailleurs, HondaJet promet que des améliorations aérodynamiques amélioreront sa consommation de...