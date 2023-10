Bombardier avance sur son EcoJet

Bombardier a attendu la convention d'aviation d'affaires NBAA-BACE - qui se déroule actuellement à Las Vegas - pour dévoiler la deuxième phase d'essais de son programme de recherche EcoJet. Un prototype de 5,5 mètres d'envergure a en effet réalisé son premier vol il y a un an et débute sa campagne d'essais en vol, permettant de recueillir les données nécessaires à la maturation des technologies embarquées et à la construction des connaissances des lois de contrôle liées à la géométrie très différente de l'appareil, puisqu'elle repose sur une architecture à ailes et fuselage intégrés.



« Nos ingénieurs sont impatients de commencer à exploiter les résultats tirés de cette deuxième phase du programme d'essais en vol. À partir des nombreuses données tirées de la première phase et tirant maintenant parti d'un modèle avec une envergure deux fois plus large que le premier prototype, nous pouvons affiner notre analyse », décrit...