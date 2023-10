La gamme Falcon de Dassault Aviation revient en force à NBAA-BACE

Alors que le Falcon 6X est maintenant certifié par l'EASA et par la FAA pour une mise en service prochaine, Dassault Aviation répondra évidemment présent à la convention NBAA-BACE qui se tient à Las Vegas du 17 au 19 octobre.



Cette année, l'avionneur a décidé de regrouper l'ensemble de ses activités sur le statique de l'aéroport d'Henderson afin d'améliorer l'expérience client. Il disposera ainsi d'un chalet plus important pour présenter ses nouveaux produits et services dans un même espace.



Un Falcon 2000LXS et un Falcon 8X seront présentés au public, tout comme un mock-up taille réelle présentant le poste de pilotage et la cabine du futur Falcon 10X.



Pour rappel, le nouveau Falcon 10X est de loin le plus ambitieux des avions d'affaires jamais lancés par l'avionneur français. Ce futur appareil à très long rayon d'action (jusqu'à 13 890 km) et rapide (jusqu'à Mach 0,925) offrira la plus grande cabine de sa catégorie. Sa mise en service est prévue pour la fin de l'année 2025.



Dassault Aviation profitera également de la convention NBAA-BACE pour présenter sa nouvelle application de planification de vol FalconWays. Elle permet aux pilotes de Falcon de sélectionner l'itinéraire le plus économe en carburant et de réduire l'excès de carburant transporté en utilisant des données de vent mondiales, synonyme de réduction des émissions.



Lors de vols réels utilisant FalconWays, les équipages ont pu réduire la consommation de carburant de jusqu'à 7 %. Cette nouvelle application sera déployée sur le Falcon 6X dès sa mise en service et sera ensuite disponible sur les autres programmes de façon graduelle.