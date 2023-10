Pilatus présente un PC-24 avec une charge utile augmentée et de nouveaux aménagements

A l'occasion du salon de l'aviation d'affaires NBAA-BACE qui se déroulera du 17 au 19 octobre à Las Vegas, Pilatus présentera (en statique) la nouvelle version de son PC-24. Doté d'une charge utile augmentée et de nouveaux aménagements intérieurs, il sera disponible à la livraison à partir de 2024.



La principale amélioration apportée à l'appareil est un accroissement de sa charge utile de près de 600 kg. Il « a été obtenu en affinant les éléments structurels des ailes et du fuselage afin de réduire le poids à vide de la cellule tout en augmentant la limite maximale de poids brut au décollage », résume Bruno Cervia, vice-président de l'ingénierie chez Pilatus. De nouveaux outils et processus de fabrication ont également amélioré la liberté dans la conception de certaines pièces. Grâce à cela, l'autonomie de l'appareil peut être augmentée de 200 nm (370 km) avec six passagers à bord.