Le Canada devra compter sur la proposition de Bombardier visant à contrer le P-8A de Boeing

L'Assemblée nationale du Québec a adopté la semaine dernière à l'unanimité une motion exhortant le gouvernement fédéral de s'engager dans un processus d'approvisionnement ouvert pour octroyer le contrat d'aéronefs multimissions canadiens (CMMA), une décision logiquement saluée par Bombardier qui compte bien rester dans la course face au P-8A Poseidon de Boeing.



« La solution de Bombardier, fabriquée au Canada, est basée sur l'avion d'affaires Global 6500 qui a fait ses preuves et est fiable. Cette solution fait appel à une immense chaîne d'approvisionnement canadienne incluant plus de 40 fournisseurs du riche écosystème aéronautique québécois. De plus, permettre à Bombardier et ses partenaires de présenter une offre dans le cadre du projet AMC mettra en vitrine à l'échelle mondiale l'expertise et l'innovation en matière de défense du Canada » a ainsi voulu rappeler d'Éric Martel, le PDG de l'avionneur canadien.



Le Canada avait annoncé en mars vouloir acquérir des P-8A...