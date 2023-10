Le G500 de Gulfstream désormais certifié pour les approches à forte pente

Le Gulfstream G500 ajoute une corde à son arc. Alors que se tiendra la semaine prochaine à Las Vegas la convention NBAA-BACE, traditionnelle grand-messe de l'aviation d'affaires, l'avionneur de Savannah vient d'annoncer que son jet d'affaires long-courriers à fuselage large venait d'être certifié pour les approches à forte pente par la Federal Aviation Administration (FAA).



« Nos clients bénéficient déjà des performances et de l'efficacité révolutionnaires du G500 », a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream. « Nous sommes désormais heureux de proposer également une capacité d'approche à forte pente, offrant une flexibilité supplémentaire en ouvrant l'accès à encore plus de destinations dans le monde » a-t-il ajouté.



Selon Gulfstream, le G500 avait déjà prouvé qu'il pouvait desservir des plateformes comme celle de London City (5,5 degrés) ou celle de Lugano (6,65) en 2021. Cette nouvelle certification vient donc offrir cette capacité aux clients de l'appareil.



Pour rappel, plus de 110 exemplaires étaient en service au mois de mai, un chiffre révélé par Gulfstream lors de la convention EBACE à Genève.



Gulfstream n'a pas indiqué si le G600 disposerait aussi à terme de cette même certification, les deux appareils faisant évidemment partie de la même famille.