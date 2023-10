Embraer présente son Phenom 100EX avant la convention NBAA-BACE

En cabine, tout d'abord, Embraer a intégré les commandes dans des panneaux techniques supérieurs, prolongé les tables jusqu'aux panneaux latéraux pour augmenter l'espace de travail ou encore augmenté l'utilisation de matériaux plus durables. Un cinquième fauteuil a également été installé, orienté sur le côté, à l'avant de la cabine, en face de la porte, tandis qu'une ceinture a été ajoutée dans le cabinet de toilette, à l'arrière.





Image © Embraer

L'avionneur annonce également que le Phenom 100EX est équipé d'un système de détection et d'alerte de dépassement de piste (ROAAS), pour la première fois pour un appareil de sa catégorie.



En cockpit, une attention a également été portée à l'amélioration de l'environnement de travail des pilotes, avec un espace accru pour les jambes et le maintien d'une ouverture pour communiquer facilement avec les personnes en cabine. L'avionique - basée sur la solution Prodigy Touch de Garmin - a été mise à jour avec l'intégration du système FlightStream 510, un système de vision synthétique, un mode de descente d'urgence, une fonction d'approche stabilisée, des systèmes de prédiction de la présence de vents de cisaillement, de grêle et de foudre (par balayage volumétrique 3D), etc.





Image © Embraer

« Nous sommes fiers d'annoncer le Phenom 100EX, un avion conçu pour vivre l'excellence avec un confort supérieur et une technologie de rupture qui améliore la sécurité. Il réimagine l'expérience de vol en entrée de gamme, en offrant un confort accru, en renforçant l'autonomie des pilotes et en enrichissant les voyages afin d'offrir plus de valeur à nos clients », a déclaré Michael Amalfitano, PDG d'Embraer Executive Jets.



Certifié par les autorités brésilienne (ANAC), américaine (FAA) et européenne (EASA), le Phenom 100EX remplace le Phenom 100 au portefeuille de l'avionneur. Tous les créneaux de production de 2024 ont été vendus ; les prochains disponibles sont donc pour 2025.

