Boeing, United Airlines et la NASA étudient la formation des traînées de condensation avec le SAF

Quel impact aura l'utilisation du carburant durable d'aviation sur la formation des traînées de condensation ? C'est la question à laquelle veulent répondre Boeing, la NASA et United Airlines. Un 737 MAX 10 destiné à la compagnie américaine va être utilisé comme nouvel ecoDemonstrator Explorer et permettre de réaliser les essais nécessaires mais aussi d'évaluer les émissions non carbonées et analyser les gains apportés par le SAF sur l'ensemble de son cycle de vie.



Boeing explique que l'appareil volera avec un réservoir rempli à 100 % de SAF (fourni par World Energy) et un autre à 100 % de kérozène traditionnel, et pourra alterner les carburant durant les essais, afin de comparer la formation des traînées. Un DC-8 de la NASA utilisé comme laboratoire volant suivra le 737 pour mesurer les émissions produites par chaque type de carburant et étudier les particules de glace qui se formeront - et...