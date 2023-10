Sabena technics s'apprête à prendre possession de son premier hélicoptère H160 pour la Douane française

Le groupe Sabena technics va bientôt prendre possession de son premier hélicoptère H160. Cet appareil sera mis à disposition de la Douane française aux Antilles, depuis sa base opérationnelle du Lamentin (Martinique) à compter du mois de novembre.



Pour rappel, Sabena technics avait fait l'acquisition du Groupe Héli-Union il y a un an. L'hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage de dernière génération d'Airbus Helicopters destiné à la DGDDI (Direction générale des douanes et droits indirects) sera ainsi loué à Sabena technics pour une durée pouvant aller jusqu'à 8 ans (durée minimale de 4 ans).



Il provient d'une commande passée initialement par Héli-Union en 2020. Sabena technics précise que la DMAé avait confirmé ce marché en février dernier. Avec ses équipements et technologies de dernière génération (avionique moderne, équipements de mission spécifiques, fiabilité et maintenance de type MSG-3), cet hélicoptère sera opéré par la Douane française en comptant sur le soutien technico-logistique du pôle Hélicoptères de Sabena technics.



« Cet appareil est le premier de ce type dans notre flotte, il confirme la capacité et le savoir-faire de Sabena technics à offrir à ses clients des services comprenant certes du maintien en condition opérationnelle mais bien plus avec dans cet exemple la fourniture d'un hélicoptère Airbus H160 » annonce Sabena technics.



Désormais regroupées sous une branche baptisée Division Helicoptères, les activités dédiées aux hélicoptères de Sabena technics représentent environ un quart du chiffre d'affaires du groupe. Sabena technics avait dans ce sens inauguré de nouvelles installations de maintenance sur la plateforme de Marseille-Provence au mois de mai (dans un des deux hangars Boussiron) et vient d'ajouter deux nouveaux hangars à Pau la semaine dernière pour les besoins de l'ALAT.



Le premier H160 de la DGDDI assurera notamment des missions de lutte contre les trafics de stupéfiants. Il mènera également des missions en Guadeloupe et en Guyane.