Face au géant AirAsia, la jeune et ambitieuse MYAirline suspend tous ses vols jusqu'à nouvel ordre

La jeune compagnie low-cost malaysienne MYAirline vient de suspendre la totalité de ses opérations le 12 octobre et ce jusqu'à nouvel ordre, une décision motivée par des pressions financières importantes qui vont conduire à une révision de son actionnariat et à une recapitalisation.



« Nous avons travaillé sans relâche pour explorer diverses options de partenariat et de levée de capitaux afin d'éviter cette suspension. Malheureusement, les contraintes de temps ne nous laissent d'autre choix que de prendre cette décision » a annoncé le transporteur.



MYAirline avait lancé ses vols commerciaux réguliers le 1er décembre 2022, reliant Kuala Lumpur à Kuching, Kota Kinabalu et Langkawi avec une flotte initiale de trois Airbus A320. Elle opère principalement depuis KLIA2, le terminal dédié aux compagnies low-cost de l'aéroport international de Kuala Lumpur, vers huit destinations en Malaisie ainsi que vers Bangkok, sa première liaison internationale lancée en juin dernier.