Airbus construit ses nouvelles équipes dirigeantes

A la suite de la décision de distinguer de nouveau la direction du groupe Airbus et de celle de l'activité de production des avions commerciaux, Airbus a réorganisé son équipe dirigeante et construit celle de la « nouvelle » division Commercial Aircraft.



Côté holding, Airbus a construit une équipe dirigeante de quatorze personnes, sous le leadership de Guillaume Faury. Elle se compose de : Thomas Toepfer (directeur financier), Christian Scherer (directeur général de Commercial Aircraft), Mike Schoellhorn (directeur général d'Airbus Defence and Space), Bruno Even (directeur général d'Airbus Helicopters), Thierry Baril (directeur des ressources humaines), Alberto Gutierrez (EVP projets industriels spéciaux), John Harrison (conseiller général), Catherine Jestin (EVP Digital and Information Management), Julie Kitcher (directrice Développement durable et communication), Sabine Klauke (directrice Technologie), ainsi que de Jeff Knittel, (PDG d'Airbus Americas), George Xu (directeur général d'Airbus China), Matthieu Louvot, EVP stratégie et Wouter van Wersch, EVP International.



« Notre équipe de direction continuera à se concentrer sur les défis opérationnels d'aujourd'hui, tout en s'occupant de la stratégie et de la transformation pour assurer l'avenir dans toutes nos activités. Cela nécessitera une attention et une gestion constantes de la part de cette équipe de direction - unie autour d'un objectif commun et partageant les valeurs fondamentales d'Airbus - afin de réussir dans l'environnement mondial en évolution rapide qui est devenu notre nouvelle normalité », a commenté Guillaume Faury, le PDG d'Airbus.



L'équipe dirigeante qui officiera autour de Christian Scherer comprendra quant à elle Stella Belvisi (conseillère générale), Maggie Bergsma (directrice communication), Mathieu Callewaert (EVP ressources humaines), Thomas Hundt (EVP Finance), Sabine Klauke (EVP Engineering), Florent Massou dit Labaquère (EVP Operations), Philippe Mhun (EVP Programmes and Services), Benoît de Saint-Exupéry (EVP ventes).



La nouvelle organisation sera mise en place le 1er janvier 2024.