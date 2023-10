La motorisation du nouvel ATR 42-600S est certifiée

Pratt & Whitney Canada vient de décrocher le certificat de type du turbopropulseur régional PW127XT-L auprès de Transports Canada, Aviation civile (TCAC).



Le PW127XT-L propulsera la nouvelle version de l'ATR 42-600 capable de décoller et atterrir sur pistes courtes (ATR 42-600S - STOL). Ce moteur fournira un régime de poussée plus élevé au décollage par rapport à l'actuel PW127XT‑M qui propulse désormais la série -600 d'ATR.



Le motoriste canadien du groupe RTX a également annoncé que cette dernière certification marquait la 200e certification de type obtenue depuis le lancement du premier moteur de la longue série PT6 en 1963.



« Obtenir 200 certifications de type moteur dans un laps de temps de 60 ans constitue réellement un accomplissement exceptionnel dans le monde de l'aviation, affirme Irene Makris, vice-présidente, Service client, Pratt & Whitney Canada. Ce jalon est la preuve de la persévérance, du dévouement et du savoir-faire technique de générations d'employés de Pratt & Whitney Canada, et nous comptons obtenir bien d'autres certifications dans les décennies à venir. »



Pour rappel, l'ATR 42-600S pourra opérer sur des pistes aussi courtes que 800 mètres, ouvrant ainsi un nouveau marché de 500 aéroports dans le monde à ses opérateurs.



Un exemplaire partiellement modifié avait réalisé son vol inaugural l'année dernière pour tester différents systèmes modifiés (ordinateur multifonctionnel de nouvelle génération, systèmes de freinage automatique, aérofreins au sol). ATR doit maintenant faire voler l'appareil avec une gouverne de direction plus grande pour un meilleur contrôle à basse vitesse.