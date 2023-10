Nouveau contrat géant pour United Airlines : 50 Boeing 787 et 60 Airbus A321neo

Le contrat avec Boeing vient s'ajouter à celui conclu en 2022, portant déjà sur l'acquisition d'une centaine de 787, en convertissant des options qui avaient alors été assurées. Les livraisons sont prévues entre 2028 et 2031. En parallèle, United Airlines a assuré de nouvelles options sur une cinquantaine de Dreamliner supplémentaires. A noter que la compagnie en exploite déjà soixante-dix exemplaires et de toutes les versions disponibles.



L'accord sur les A321neo prévoit quant à lui des livraisons entre 2028 et 2031, et des droits d'achat sur une quarantaine d'appareils supplémentaires. Il vient s'ajouter aux cinquante A321XLR et 70 A321neo déjà en commande, dont le premier exemplaire est en préparation dans les installations de l'avionneur et devrait être livré dans les prochaines semaines.



United Airlines précise que les options et droits d'achat sécurisés sécurisent des livraisons à la fin de la décennie, s'ils sont convertis. Au total, la compagnie calcule qu'elle recevra 800 avions neufs entre 2023 et 2032 - elle attend notamment aussi 370 Boeing 737 MAX. En 2030, sa flotte devrait par ailleurs être composée à 75 % d'appareils de nouvelle génération.



La compagnie souligne toutefois que l'ampleur de ces commandes va lui donner une grande flexibilité : les appareils pourront être utilisés pour de la croissance ou pour du remplacement d'avions plus anciens en fonction de l'évolution de la demande. En ce qui concerne les Dreamliner, ils permettront dans tous les cas une simplification de la flotte long-courrier - qui compte aujourd'hui près d'une centaine de 777 et plus d'une cinquantaine de 767 qui ont en moyenne dépassé les vingt ans de service.



Le choix des modèles s'inscrit également dans une volonté d'augmenter les capacités d'emport. United explique que ses capacités d'emport moyennes étaient de 104 fauteuils en 2019 et figurait parmi les plus basses en Amérique du Nord. Les 737 MAX et les A321neo devraient permettre d'augmenter ces capacités de 40 % à plus de 145 sièges dès 2027.





