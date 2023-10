Un premier avion de combat Rafale remis officiellement à la Croatie

La Croatie a réceptionné le premier de ses 12 avions de combat Rafale le 2 octobre sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Une cérémonie officielle était organisée pour l'occasion en présence du ministre croate de la Défense Mario Banozic et de représentants des Forces armées de la République de Croatie.



Zagreb avait signé le contrat d'acquisition des 12 chasseurs de Dassault Aviation en 2021. Il s'agit de 10 avions monoplaces et de 2 biplaces provenant de la flotte de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE), des appareils au standard F3-R.



Ces avions ont été acquis par la Croatie dans le cadre d'un partenariat stratégique avec la France et viendront remplacer les derniers MiG-21 Bis/UM de l'armée de l'air croate. Les appareils sont accompagnés d'un contrat de soutien logistique qui comprend un complément de rechanges nécessaires sur une durée de trois ans.



L'AAE est notamment en charge de la formation des premiers pilotes croates depuis quelques mois, avec un premier vol solo sur Rafale réalisé en mai dernier.



Les premiers Rafale croates doivent rejoindre la Croatie au premier semestre 2024.



Pour rappel, les livraisons de nouveaux Rafale à l'AAE ont repris en décembre dernier dans le cadre de la tranche 4T2 (40 appareils dont 12 destinés à succéder aux avions qui sont cédés à la Croatie). De plus, 42 Rafale de la tranche 5 présents dans la LPM 2024-2030 doivent être contractualisés cette année, dont 20 livrables entre 2027 et 2030.