Christian Scherer devient CEO d'Airbus Commercial Aircraft

Le groupe Airbus retrouve son organisation traditionnelle. Il a annoncé le 26 septembre le retour de la séparation des fonctions de président du groupe et de directeur général d'Airbus Commercial Aircraft, avec la nomination de Christian Scherer à la tête de l'activité Avions commerciaux. La nouvelle organisation sera mise en place au cours des prochains mois et devrait être effective « en mode projet » à partir du 1er janvier 2024.



Depuis qu'il a succédé à Tom Enders à la tête du groupe en 2019, Guillaume Faury, alors directeur de l'activité Airbus Avions commerciaux, cumulait les deux fonctions, ce qui devait assurer la cohérence et la rapidité d'exécution au sein d'Airbus. Cela a été particulièrement utile durant la crise liée à la pandémie de covid-19, avec toutes les adaptations qui ont été nécessaires au sein du groupe et particulièrement dans la division Avions commerciaux. Cela a également permis d'asseoir la stratégie voulant faire d'Airbus le « pionnier de l'aérospatiale durable pour un monde sûr et solidaire », selon les mots de Guillaume Faury.



Aujourd'hui, le monde et l'environnement industriel ont changé, continuent d'évoluer rapidement et de se complexifier, et les besoins sont différents. A la tête du groupe, Guillaume Faury va pouvoir prendre davantage de recul pour se concentrer sur l'agenda stratégique, global et transformationnel d'Airbus. La promotion de Christian Scherer fournit quant à elle une attention totalement dédiée à l'activité Avions commerciaux, dans un contexte d'augmentation des cadences entravée par la fragilité de la chaîne d'approvisionnement.



Directeur commercial de l'activité Avions commerciaux depuis septembre 2018, Christian Scherer avait auparavant assumé durant deux ans la fonction de directeur général d'ATR (depuis octobre 2016). Il a intégré le groupe Airbus en 1984.



« C'est un honneur et une grande émotion d'être appelé à diriger notre activité Avions commerciaux à un moment aussi critique pour notre industrie. Je mettrai ma passion et celle de l'équipe Airbus au service de nos clients pour atteindre nos objectifs opérationnels alors que nous nous efforçons de consolider notre succès, de nous améliorer continuellement et de préparer l'avenir de nos produits et services. Ce faisant, nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires et fournisseurs du monde entier sur notre feuille de route commune visant à décarboner l'aviation », commente-t-il.