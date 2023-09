Airbus Helicopters dévoile le nouveau démonstrateur PioneerLab

Fidèle à sa volonté d'améliorer constamment ses produits, Airbus Helicopters a présenté un nouveau démonstrateur technologique le 25 septembre, dans le cadre de la conférence pour l'aviation allemande qui se déroule à Hambourg. Baptisé PioneerLab et basé à Donauwörth, ce démonstrateur basé sur la plateforme H145 va permettre de tester des technologies spécifiques aux hélicoptères bimoteurs pour améliorer l'ensemble de leurs performances.



Trois grands axes de recherche ont ainsi été définis : la réduction des émissions, l'augmentation de l'autonomie et le recours à des matériaux biosourcés ou recyclés. Ainsi, les recherches autour de la réduction des émissions s'articulent autour de l'utilisation d'un système de propulsion hybride électrique et des améliorations aérodynamiques, qui pourraient permettre des gains de 30 %. L'utilisation de nouveaux matériaux pour certains composants structurels pourrait quant à elle réduire l'empreinte environnementale d'un hélicoptère sur l'ensemble de son cycle de vie, d'autant plus si elle est associée à de nouveaux process de fabrication qui permettent de réduire la consommation d'énergie et de matière durant cette étape.



Airbus Helicopters va également tester l'intégration des technologies les plus récentes dans le système de contrôle de vol et les capteurs associés, dans le but d'améliorer l'autonomie et la sécurité, notamment durant les phases les plus critiques du vol. C'est d'ailleurs la première brique technologique qui est actuellement testée : un système d'alerte en cas de collision avec le rotor. Les essais suivants porteront sur un système de décollage et d'atterrissage automatisé.



PioneerLab va évoluer aux côtés du programme FlightLab, qui embrasse la même philosophie et compte trois démonstrateurs, dont un hélicoptère (un H130). Les technologies testées sur le H130 depuis 2020 sont en revanche agnostiques - non orientées vers une plateforme spécifique.



Le programme de recherche est par ailleurs co-financé par le ministère allemand de l'économie et de l'environnement dans le cadre de son programme de recherches LuFo.