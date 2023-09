Britten-Norman : la production de l'Islander est revenue au Royaume-Uni

Britten-Norman a inauguré officiellement sa nouvelle ligne de production de Bembridge, sur l'île de Wight, le 21 septembre. Cette nouvelle usine a commencé à produire un premier BN-2 Islander qui sortira de chaîne en mai 2024.



Britten-Norman vise une augmentation de la production de nouveaux avions de 400% d'ici 2027. Le célèbre avion régional de neuf places était principalement produit en Roumanie depuis 1969 mais Britten-Norman avait décidé de rapatrier sa production en 2010 pour cause d'augmentation de ses coûts sur place. Il a également été produit en Belgique.



À noter que le site historique de Britten-Norman à Bembridge accueillera aussi des services de remise à neuf des anciens appareils, des services MRO EASA Part 145 et des services d'intégration de systèmes avioniques et de systèmes de mission spécialisés. Plus de 1300 avions ont été produits à ce jour (en comptant toutes les variantes).



Pour rappel, Britten-Norman et Cranfield Aerospace Solutions (CAeS) ont annoncé leur intention de fusionner pour former un leader mondial dans l'aviation zéro émission en avril dernier. En combinant un système de propulsion à pile à combustible à hydrogène développé par CAeS et la plateforme BN-2 Islander, les deux parties entendent ainsi lancer un programme zéro émission certifié pour le transport de passagers en 2026.



Britten-Norman et CAeS travaillaient déjà ensemble depuis deux ans sur le projet Fresson, une initiative visant à développer les technologies nécessaires à la mise en place d'un système propulsif à hydrogène sur le BN-2. Un premier appareil ainsi modifié doit voler l'année prochaine.