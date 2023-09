Meaux se veut « un territoire dédié aux nouvelles énergies, à l'aéronautique, à l'aéroportuaire », Jean-François Copé, maire de Meaux

Roissy Meaux Aéropôle organise le 17 octobre un colloque à Meaux sur le thème de l'hydrogène, appliqué à l'industrie et à la mobilité. L'objectif est de rassembler les grands acteurs - notamment le Groupe ADP, Airbus, Safran et France Hydrogène, EDF, des représentants politiques etc. - pour relever le défi de l'indépendance énergétique et faire de la France un leader dans le secteur de l'hydrogène.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Jean-François Copé, maire de Meaux.Roissy Meaux Aéropôle organise le 17 octobre un colloque à Meaux sur le thème de l'hydrogène, appliqué à l'industrie et à la mobilité. L'objectif est de rassembler les grands acteurs - notamment le Groupe ADP, Airbus, Safran et France Hydrogène, EDF, des représentants politiques etc. - pour relever le défi de l'indépendance énergétique et faire de la France un leader dans le secteur de l'hydrogène.Jean-François Copé souhaite positionner la région autour de Roissy et de Meaux sur le développement de cette énergie, la présence de l'aéroport Charles de Gaulle pouvant accélérer son déploiement.