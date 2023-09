L'industrie aéronautique russe partage ses objectifs de production

Alors que le premier Superjet 100 presqu'entièrement russe a réalisé son vol inaugural à la fin du mois d'août, Rostec a publié une mise à jour sur les différents programmes d'aviation civile qu'il supervise et leurs objectifs d'ici à 2030. Mission aux Tupolev 214 de soutenir les opérations, « russification » à marche forcée des SSJ et MC-21, développement des moteurs et planification des cadences de production, le tout dans le cadre de lourdes sanctions économiques : les industriels ont six ans pour faire décoller l'aéronautique russe et livrer plus d'un millier d'avions à leurs compagnies nationales.



Pour le moment, le seul programme capable d'assurer la livraison d'avions neufs est celui du Tupolev 214. En production en très petite série depuis les années 1990 (un ou deux appareils par an) et principalement utilisé par le gouvernement, c'est finalement ce monocouloir de 210 places qui va devoir « prêter main-forte...