La Chine aura besoin de 8 560 appareils d'ici vingt ans

Le marché chinois garde son statut de marché prioritaire pour les avionneurs. Boeing vient de publier une mise à jour de ses prévisions quant aux besoins du pays sur les vingt prochaines années et l'estime à 8 560 appareils, soit 20 % de la demande mondiale sur la période. A cela s'ajoutent des besoins en services d'une valeur de 675 milliards de dollars.



L'avionneur américain explique que la forte demande sur le marché intérieur - qui a très vite retrouvé son niveau pré-covid et devrait être le premier marché domestique mondial dans vingt ans - et la croissance économique de la Chine - qui reste supérieure à la moyenne mondiale malgré ses difficultés - vont porter cette croissance de l'aviation dans le pays. La flotte chinoise devrait ainsi doubler d'ici 2042, pour frôler les 9 600 appareils en service.



Ainsi, 6 470 monocouloirs pourraient être livrés d'ici là, aux côtés de 1 550 gros-porteurs. A cela s'ajoutent 350 avions régionaux et 190 avions cargo. Boeing estime que la grande majorité de ces nouveaux appareils a vocation à répondre à la croissance du trafic, seul un tiers des livraisons étant voué à renouveler la flotte.



La croissance des opérations va entraîner des besoins accrus dans d'autres domaines et la Chine aura notamment besoin de recruter massivement pour intégrer 134 000 pilotes, 138 000 techniciens et 161 000 membres du personnel navigant commercial. Ainsi, entre les activités de maintenance, de formation et de production de pièces détachées, le secteur devrait dépenser 675 milliards de dollars pour les services sur vingt ans.



Boeing rappelle qu'il fête ses cinquante ans de présence en Chine, 1973 ayant été l'année de livraison du premier Boeing 707 à la CAAC (Civil Aviation Administration of China). Aujourd'hui, la majorité de la flotte est composée de Boeing. Les compagnies aériennes du pays ont commencé à remettre leurs 737 MAX en service, après quatre ans d'immobilisation, et Boeing espère pouvoir reprendre les livraisons des monocouloirs prochainement.