Une nouvelle grande bataille s'annonce entre Airbus et Boeing pour les avions long-courriers d'Air France et KLM

Le groupe Air France-KLM va bientôt trancher entre Airbus et Boeing pour la poursuite du processus de renouvellement des flottes d'avions long-courriers de transport de passagers d'Air France et de KLM.



Sont concernés les 26 Airbus A330 volants actuellement sous les couleurs d'Air France (15 A330-200) et de KLM (6 A330-200 et 5 A330-300), mais aussi les 15 Boeing 777-200ER de la compagnie aérienne néerlandaise, soit un peu plus d'une quarantaine d'appareils.



Contrairement à ce que l'on peut lire çà et là, le remplacement des 18 777-200ER d'Air France ne figure pas vraiment au menu des hostilités entre les deux avionneurs. La compagnie française a déjà commencé à remplacer ses plus anciens 777 depuis deux ans avec ses nouveaux A350-900.



Air France attend en effet près d'une vingtaine d'exemplaires du même type et donc le compte est bon.



En revanche, le sort...