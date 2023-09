Airbus a livré le premier des 56 C295 commandés par l'Inde

Airbus Defence and Space a officiellement remis le premier des 56 avions de transport militaire C295 à l'armée de l'air indienne (IAF). Ce C295, en configuration de transport, est également doté d'une suite de guerre électronique indigène. Il quittera dans les prochains jours le site d'Airbus de Séville pour Delhi, piloté par un équipage conjoint IAF-Airbus.



« Il y a seulement deux ans, nous avons signé ce contrat avec l'Inde, la plus grosse commande de l'histoire du C295 », a déclaré Jean-Brice Dumont, responsable des systèmes aériens militaires d'Airbus, lors d'une cérémonie de livraison organisée à Séville en présence du maréchal de l'air de l'IAF Vivek Ram Chaudhari. « Aujourd'hui, nous renforçons les capacités de l'armée de l'air indienne et modernisons sa flotte de transport en livrant le premier avion dans les délais. C'est le début d'un voyage passionnant et à long terme avec l'Indian Air Force » a-t-il ajouté.