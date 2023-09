Spirit Aerosystems sous pression sur les programmes Airbus A220, A350 et Boeing 787 avec les cadences ralenties

Les programmes Airbus A220, A350 et Boeing 787 ne sont plus rentables pour Spirit Aerosystems. En cause, des cadences de production qui peinent toujours à redécoller.



Intervenant dans le cadre d'une conférence Jefferies, Tom Gentile a indiqué que Spirit Aerosystems était en discussions avec Airbus et Boeing pour trouver un moyen de rentabiliser son activité sur les programmes A220, A350 et 787. « Tous ces programmes sont sous pression et cette situation n'est pas viable pour nous », a déclaré le directeur général de l'équipementier américain.



Répondant à une question concernant le programme A220, il a expliqué que les cadences de production étaient bien en-deçà de ce qui était attendu. Pour la seule année 2023, Spirit Aerosystems comptait sur la production d'une centaine d'appareils, un objectif qui a été révisé autour de 80 mais qui s'engage davantage vers 65 à 70 livraisons. « C'est décevant et cela...