Airbus Helicopters remporte une nouvelle commande de la part de PHI pour 20 hélicoptères H175 et 8 H160

Airbus Helicopters annonce avoir signé signé un accord-cadre et PHI Group (PHI) comprenant des engagements portant sur 20 hélicoptères H175 et 8 H160 pour desservir le marché de l'énergie dans le monde entier, y compris aux États-Unis.



Ces 28 nouveaux hélicoptères de transport de moyen tonnage permettront à l'opérateur américain de mieux répondre aux besoins croissants attendus en matière de transport offshore sur le marché pétrolier et gazier. Airbus Helicopters précise que ces engagements comprennent des commandes fermes ainsi que des options d'achat que PHI pourra exercer durant la durée de ce contrat-cadre.



Pour rappel, le nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage H160 d'Airbus Helicopters a été certifié par la Federal Aviation Administration (FAA) début juillet, ouvrant la voie au lancement de ses premières missions dans le Golfe du Mexique, où se situent de nombreuses plateformes de forage. Airbus et PHI s'étaient mis d'accord pour le lancement du H160 aux États-Unis, l'opérateur s'étant rapproché de Shell Exploration & Production Company (SEPCO) pour exploiter ces premières machines.



« PHI s'efforce d'être leader de l'industrie en exploitant la flotte d'hélicoptères la plus sûre et la plus fiable. Cet accord fait partie de notre stratégie plus large visant à introduire de nouvelles technologies dans une industrie qui a connu un fort rebond après des années de sous-investissement. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Airbus alors que nous nous préparons à mettre ces avions en service auprès de nos clients du monde entier », a déclaré Scott McCarty, le PDG du groupe PHI.



Né à Lafayette (Louisiane) en 1949 pour soutenir le secteur du Oil & Gas, PHI opère aujourd'hui avec plus de 200 hélicoptères à travers le monde, principalement sur les marchés de l'énergie et des ambulances aériennes (PHI Air Medical basé à Phoenix, Arizona). La flotte Airbus de PHI Aviation comprend de nombreux hélicoptères des familles H125, H135, H145, H160 et H175, le H175 étant le dernier type ajouté.