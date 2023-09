Le Rafale de Dassault n'a sans doute pas tout dit à l'export

Les rumeurs vont bon train depuis cet été concernant de nouveaux contrats potentiels à l'export pour l'avion de combat multirôle de Dassault Aviation.



Après la sélection du Rafale Marine par le gouvernement indien en juillet (26 appareils) et l'entrée en vigueur d'une deuxième tranche de 18 avions pour l'Indonésie en août (24 avions contractualisés au total sur les 42 annoncés), de nouvelles perspectives s'offrent pour le Rafale à plus ou moins long terme.



Le dossier Rafale a ainsi été d'actualité lors des déplacements du ministre français des armées Sébastien Lecornu au Qatar et en Irak au mois de juillet. Doha chercherait finalement à aligner un total de 60 appareils faute d'accord avec les États-Unis sur le F-35 en raison de l'opposition d'Israël. Pour Bagdad, le sujet semble bien plus flou même si une possible commande de 14 appareils est évoquée depuis plusieurs mois.



Mais...