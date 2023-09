Boeing reçoit un nouvel engagement de SMBC pour 25 737 MAX

Les sociétés de leasing restent toujours aussi disposées à acquérir des 737 MAX, malgré les retards de production. La dernière à avoir conclu un accord avec Boeing pour la famille de monocouloirs est SMBC Aviation Capital, qui vient de signer pour vingt-cinq exemplaires de 737 MAX 8 supplémentaires.



Cette commande porte à 81 le nombre de 737 MAX pour lesquels elle s'est engagée, avec une proportion importante de MAX 8.



« Nos clients ont exprimé une demande claire et à long terme pour le 737 MAX et l'augmentation de notre carnet de commandes place SMBC Aviation Capital en position de croissance dans un contexte de forte reprise mondiale du transport aérien », souligne Peter Barrett, le directeur général de SMBC, qui explique que les compagnies aériennes se tournent vers ces appareils pour atteindre leurs objectifs environnementaux et de coûts.



Boeing souligne de son côté que la famille 737 MAX a enregistré des commandes pour plus de 400 appareils depuis le début de l'année.