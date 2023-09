Boeing place cinquante 737 MAX 8 chez Vietnam Airlines

C'est une petite surprise qui ce dessinait depuis quelques jours au Vietnam. À l'occasion de la visite officielle du président américain Joe Biden à Hanoï, Vietnam Airlines a signé un accord préliminaire avec Boeing le 11 septembre visant à l'acquisition de 50 737-8 pour développer sa flotte moyen-courrier et ouvrir de nouvelles dessertes.



Ces appareils viendront ainsi compléter et remplacer une partie des quelques 68 A321/A321neo actuellement dédié aux vols régionaux de la compagnie nationale vietnamienne.



Le contrat est valorisé à 7,8 milliards de dollars selon la Maison Blanche. Aucune information ne mentionne Pacific Airlines, filiale low-cost détenue à 98% par Vietnam Airlines.



Boeing s'engage par ailleurs « à entretenir des relations solides avec ses fournisseurs et ses partenariats vietnamiens pour créer une chaîne d'approvisionnement mondial solide, efficace et résiliente afin de fournir des produits et services de la plus haute qualité à nos clients ».