Les Émirats arabes unis ont réceptionné leur premier AH-64E Apache

Boeing a discrètement livré un premier hélicoptère d'attaque AH-64E Apache aux Émirats arabes unis (EAU) au mois de juillet.



Cette machine provient des contrats annoncés en 2018 et 2019 dans le cadre du programme Foreign Military Sales (FMS) et qui sont accompagnés de pièces de rechange, de services de formation et d'un support de maintenance.



La United Arab Emirates Air Force (UAEAF) doit réceptionner un total de 17 AH-64E Apache dont au moins huit seront des appareils reconstruits. La force aérienne des Émirats arabes unis est utilisatrice de la famille Apache depuis les années 1990 (AH-64A). Elle exploite actuellement 28 AH-64D (AH-64A convertis à partir de 2008).



La flotte d'hélicoptères Apache des EAU est positionnée sur la base aérienne Al Dhafra, près Abou Dhabi.