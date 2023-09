Airbus inaugure un nouveau hangar dédié à l'A321XLR à Hambourg

Airbus continue d'augmenter ses moyens de production dédiés à la famille A320neo. Après l'inauguration de la nouvelle ligne d'assemblage A321neo à Toulouse, l'avionneur vient de mettre en service un nouveau hangar d'installation d'équipements entièrement automatisé pour l'A321XLR.



Ce hangar H259 couvre une surface de 9 600 m². Il abritera le montage des composants des fuselages arrière de l'A321XLR, soit l'installation des systèmes électriques et mécaniques, des hublots, des panneaux de plancher, des antennes externes... dans ces sections de 24 mètres de long. Le travail est géré sur une « ligne d'impulsion » automatisée composée de huit stations. Puis chaque section est testée avant de rejoindre la ligne d'assemblage final, également à Hambourg.



Airbus a misé un maximum sur les dernières technologies pour les opérations et la fabrication : logistique automatisée, systèmes numériques, stations d'essai capables d'indiquer à tout moment l'état de chaque section de fuselage. Il a également conçu les postes de façon à ce que la production soit efficace mais aussi ergonomique, tout en facilitant la collaboration entre les fonctions de production et de support.



Avec cette nouvelle structure, Airbus continue de développer son outil industriel afin d'atteindre son objectif de production de 75 appareils de la famille A320neo par mois en 2026. Une attention toute particulière a été donnée aux modèles A321neo, qui représentent une part toujours plus importante du carnet de commandes de l'avionneur.