Yakovlev fait voler un premier Superjet 100 « russifié »

Alors qu'il vient d'absorber Irkut, Yakovlev a annoncé qu'un prototype de Superjet 100 doté d'une plus grande proportion de systèmes russes avait réalisé son vol inaugural à Komsomolsk-sur-Amour. Celui-ci a duré 54 minutes et a porté l'appareil à une altitude de 3 000 mètres (9 840 pieds) et une vitesse de 343 km/h (185 noeuds).



L'équipage - constitué de deux pilotes d'essais et d'un ingénieur d'essai - a ainsi pu vérifier le fonctionnement des systèmes, la manoeuvrabilité et la stabilité de l'appareil. A noter que ce premier prototype reste motorisé par les SaM146, co-développés avec Safran.



Cette version du SSJ-100 - auparavant désigné SSJ-NEW - a été développé dans le but de remplacer les équipements fournis par les industriels occidentaux dans la version initiale du programme par des équipements développés et produits en Russie, ne tombant pas sous le coup des sanctions à l'encontre du pays. Cette décision de recourir à davantage de systèmes russes avait été prise dès 2019.



Rostec, maison-mère de Yakovlev, souligne qu'une quarantaine de systèmes et d'équipements ont ainsi été changés. Le conglomérat industriel précise également que le deuxième prototype de ce nouveau Superjet 100 sera équipé de moteurs PD-8 d'Aviadvigatel. Ceux-ci sont toujours en cours d'essais (au sol et en vol sur le banc d'essai volant Il-76LL).



« Les développeurs et les constructeurs russes ont réussi à mettre en oeuvre et à installer sur l'avion leurs propres solutions et technologies, notamment l'avionique, le train d'atterrissage, le groupe auxiliaire de puissance, le système de contrôle intégré, ainsi que l'alimentation électrique, la climatisation, la protection contre les incendies et bien d'autres », énumère le vice-Premier ministre et ministre de l'Industrie et du commerce russe, Denis Manturov.