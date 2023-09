Safran démarre le chantier de sa nouvelle usine d'aubes de compresseur en Wallonie

Safran a posé la première pierre de sa future usine wallonne de production d'aubes de compresseur, un projet initié par sa filiale belge Safran Aero Boosters à la fin de l'année dernière.



Une cérémonie était ainsi organisée à Marchin le 28 août en présence de Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie, de Thomas Dermine, Secrétaire d'État pour la Relance et les Investissements stratégiques et de Christie Morreale, Ministre belge de l'Emploi.



Safran Blades réhabilite un ancien site d'ArcelorMittal grâce à l'expertise d'une dizaine d'acteurs économiques wallons. La création de ce centre d'excellence permettra de produire 2 000 aubes de compresseur en titane (notamment pour le LEAP) par jour. Le site emploiera une centaine de personnes et devrait être opérationnel en 2025.



Safran précise que cette nouvelle usine 4.0 s'inscrit dans une stratégie venant consolider sa souveraineté et sa chaîne d'approvisionnement. Elle disposera de moyens techniques fortement digitalisés (automation, objets connectés, contrôles automatiques, intelligence artificielle, cobotique, etc.). Elle emploiera une centaine de personnes et devrait être opérationnelle en 2025.



La création de Safran Blades représente un investissement de 50 millions d'euros réalisé en partenariat avec les pouvoirs publics fédéraux belges et wallons, Wallonie Entreprendre (WE) et la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (S.F.P.I.M), tous deux actionnaires (22%) de l'entreprise aux côtés de Safran Aero Boosters (56%).