Le Falcon 6X de Dassault Aviation décroche ses certifications EASA et FAA

Le Falcon 6X va pouvoir débuter sa vie opérationnelle. Dassault Aviation vient en effet d'annoncer que son dernier avion d'affaires avait décroché sa certification de type auprès de l'EASA (Agence européenne pour la sécurité aérienne) et de la FAA (Federal Aviation Agency).



L'avionneur avait indiqué en mai que la certification était très proche. Il rappelle que la campagne d'essais a duré plus de deux ans et cumulé plus de 1 500 heures de vol en près de 600 vols. Le vol inaugural de l'appareil avait en effet eu lieu en mars 2021.



Il précise également que les premiers appareils à être livrés étaient en cours de finition. Un appareil de série se trouvait déjà à Little Rock (où est installée la cabine) en mai.



Motorisé par les PW812D de Pratt & Whitney, le Falcon 6X est un biréacteur d'affaires affichant un rayon d'action de 5 500 nm (plus de 10 000 km). Il abrite une cabine aux dimensions inégalées pour son segment (1,98 m de hauteur et 2,58 m de largeur).