Le groupe Cathay va acquérir jusqu'à 32 nouveaux monocouloirs Airbus de la famille A320neo

Le groupe Cathay a annoncé vouloir acquérir jusqu'à 32 Airbus A321neo et A320neo supplémentaires pour les besoins de Cathay Pacific et HK Express.



Ces nouveaux appareils s'inscrivent dans la stratégie d'expansion et de modernisation de la flotte du groupe hongkongais pour renforcer la connectivité de son hub de Chek Lap Kok, durement touché ces dernières années par la pandémie. Avec cette intention d'achat, le groupe Cathay disposera ainsi de plus de 70 monocouloirs de nouvelle génération dans les flottes de ses deux compagnies aériennes.



Le groupe Cathay a déjà pris livraison de 13 appareils de sa commande initiale de 32 A321neo passée en 2017. Sa division low-cost HK Express a pour sa part commencé à louer des appareils de la famille A320neo à partir de 2016.



« Nous nous engageons à investir dans l'avenir à long terme du groupe et du hub international de Hong Kong, qui devrait connaître une croissance exponentielle avec l'exploitation du système à trois pistes. Ces modèles d'appareils ont déjà bien servi Cathay Pacific et HK Express, nous permettant de renforcer l'expansion de notre réseau continental et régional en Chine pour nos clients » a déclaré Ronald Lam, le PDG du groupe Cathay.



Les nouveaux A321neo et A320neo devraient être livrés d'ici 2029 et desserviront principalement des destinations en Chine continentale et dans le reste de l'Asie.



Les A321neo commandés par le groupe Cathay sont motorisés par des LEAP-1A de CFM International.